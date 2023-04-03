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Работодателям запретят расторгать трудовые договоры с участниками СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект о запрете работодателям расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, которые несут службу в зоне спецоперации, внесен в Госдуму, сообщил в телеграм-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места», — написал он.

Действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся для участия в СВО добровольно, несмотря на то, что осенью был принят закон о сохранении за мобилизованными рабочих мест на время участия в боевых действиях.

«Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место», — отметил Турчак.

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