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Райффайзенбанк ввел ограничение на переводы

Источник:
Sibnet.ru
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Райффайзенбанк с 3 апреля ввел новые тарифы, которые подразумевают ограничение на переводы в рублях и валюте. Кроме этого, кредитная организация смягчила условия хранения долларов, сообщается на сайте банка.

Так, установлен лимит на переводы в рублях в банки и небанковские организации по России и за пределами страны — до 100 миллионов рублей в месяц. На входящие переводы ограничения не распространяются.

Переводить доллары США в другие банки смогут только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный-5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Минимальная сумма исходящего перевода — 20 тысяч долларов США. Переводы в евро останутся доступными всем клиентам. Но минимальная сумма составит 20 тысяч евро. Комиссия по всем валютным переводам будет фиксированной — 300 долларов или эквивалент для других валют.

В других валютах минимальные суммы останутся прежними: 10 тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней, 1 миллион иен.

Одновременно смягчаются условия хранения долларов — комиссия на остаток от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов составит 0,5% (вместо диапазона 10 тысяч долларов — 50 тысяч долларов) и 1% на остаток свыше 100 тысяч долларов (вместо 50 тысяч долларов).

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........