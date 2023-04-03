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Источник рассказал о психологическом состоянии Костомарова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @romankostomarovkrs

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, борющийся с последствиями тяжелой пневмонии, останется в реанимации до восстановления тканей, его психологическое состояние в норме.

«Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — цитирует ТАСС источник.

Состояние фигуриста стабильное, он больше не нуждается в трахеостоме, но перевод из реанимации не планируется до восстановления тканей.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января, на ее фоне у него развился сепсис. Фигурист перенес несколько ампутаций: по разным и официально не подтвержденным данным, стоп и кистей.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........