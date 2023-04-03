Источник рассказал о психологическом состоянии Костомарова

Фото: © @romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, борющийся с последствиями тяжелой пневмонии, останется в реанимации до восстановления тканей, его психологическое состояние в норме.
«Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — цитирует ТАСС источник.
Состояние фигуриста стабильное, он больше не нуждается в трахеостоме, но перевод из реанимации не планируется до восстановления тканей.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января, на ее фоне у него развился сепсис. Фигурист перенес несколько ампутаций: по разным и официально не подтвержденным данным, стоп и кистей.
urbasikНам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.
shatlnkукраина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...
MuCbEЭто плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...
rumatamкакие вклады у них и так нет денег...........