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Путин создал госфонд поддержки участников спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников военной операции на Украине. Фонд, получивший название «Защитники Отечества», также будет заниматься оказанием помощи семьям погибших военных.

Учредителем фонда станет правительство, следует из опубликованного на сайте Кремля документа. Деятельность фонда будет осуществляться за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также «иных источников».

Так, фонд займется оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием в получении и восстановлении документов, поможет в социальной адаптации и трудоустройстве военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.

Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, попечительский совет возглавил глава Минтруда Антон Котяков. В течение месяца планируется утвердить устав и состав фонда.

С предложением о создании фонда Владимир Путин выступил 21 февраля во время послания к Федеральному собранию. Тогда он поручил правительству оказывать адресную социальную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

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Политика #Россия #Армия
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