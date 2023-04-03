Польша передала Киеву первую партию истребителей МиГ-29

Польша отправила на Украину первую партию истребителей МиГ-29, сообщил глава управления президента по международной политике Марчин Пшидач.

«По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача первой партии», — сказал он в эфире RMF FM. При этом Варшава не раскрывает точное количество советских истребителей, которое она планирует передать Киеву.

МИД Польши ранее заявлял, что республика не собирается передавать Украине все истребители. На вооружении польской армии находятся 40 истребителей МиГ-29, эксплуатируются из них лишь 29.

В конце марта Словакия отправила Киеву четыре МиГ-29. Всего Братислава согласилась предоставить 13 истребителей. Москва назвала решение Братиславы передать самолеты «деструктивным шагом».