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Польша передала Киеву первую партию истребителей МиГ-29

Источник:
Sibnet.ru
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истребитель МиГ-29
истребитель МиГ-29
Фото: Rob Schleiffert from Holland / CC BY-SA 2.0

Польша отправила на Украину первую партию истребителей МиГ-29, сообщил глава управления президента по международной политике Марчин Пшидач.

«По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача первой партии», — сказал он в эфире RMF FM. При этом Варшава не раскрывает точное количество советских истребителей, которое она планирует передать Киеву.

МИД Польши ранее заявлял, что республика не собирается передавать Украине все истребители. На вооружении польской армии находятся 40 истребителей МиГ-29, эксплуатируются из них лишь 29.

В конце марта Словакия отправила Киеву четыре МиГ-29. Всего Братислава согласилась предоставить 13 истребителей. Москва назвала решение Братиславы передать самолеты «деструктивным шагом».

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Оборона #Оружие #Мир
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........