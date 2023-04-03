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Убийство Татарского организовали украинские спецслужбы

Источник:
Sibnet.ru
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Убийство блогера и писателя Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами с привлечением российской агентуры, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По предварительной версии, непосредственным исполнителем теракта является Дарья Трепова, которая пронесла на творческий вечер Татарского статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.

26-летнюю Трепову задержали в Санкт-Петербурге на съемной квартире. При этом сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. По данным телеграм-канала Shot, во время задержания девушка заявила, что ее «подставили».

Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга вечером в воскресенье, где проходила творческая встреча с Татарским. В результате он погиб, 30 человек пострадали.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........