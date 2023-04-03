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Задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка, подозреваемая в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, задержана, сообщил СК РФ.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении СК РФ в телеграм-канале.

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, там проходила встреча с военкором и блогером Владленом Татарским. Он погиб, 30 человек пострадали.

По одной из версий, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую Татарскому подарила девушка. МВД объявило в розыск 26-летнюю Трепову Дарью Евгеньевну.

Сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. Операция по устранению Владлена Татарского была подготовлена заранее и тщательно спланирована, пишет РБК со ссылкой на источники.

Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Наказание по ней предусматривает максимально пожизненное лишение свободы.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........