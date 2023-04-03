Задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского

Девушка, подозреваемая в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, задержана, сообщил СК РФ.
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении СК РФ в телеграм-канале.
Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, там проходила встреча с военкором и блогером Владленом Татарским. Он погиб, 30 человек пострадали.
По одной из версий, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую Татарскому подарила девушка. МВД объявило в розыск 26-летнюю Трепову Дарью Евгеньевну.
Сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. Операция по устранению Владлена Татарского была подготовлена заранее и тщательно спланирована, пишет РБК со ссылкой на источники.
Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Наказание по ней предусматривает максимально пожизненное лишение свободы.
urbasikНам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.
shatlnkукраина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...
MuCbEЭто плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...
rumatamкакие вклады у них и так нет денег...........