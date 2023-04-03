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Фраза тренера «Авангарда» о девочках вызвала недовольство журналистки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dmironova_sport

Спортивная журналистка Дарья Миронова резко высказалась о главном тренере омского «Авангарда» Михаиле Кравеце, заявившем, что его команда «психологически не девочки».

«Авангард» в первом матче финала Востока уступил в овертайме казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3, отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2.

«Помогло не чудо, а мастерство команды. Психологически мы не девочки. Будем анализировать и готовиться к следующей игре. Серия не заканчивается», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Чертов сексист! Подарите ему книжки уже, пусть что-нибудь умное почитает! С утра до ночи все у него про девочек», — отреагировала Миронова в соцсетях.

Миронова работала на телеканалах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ». В 2022 году уехала на стажировку в Северную Америку.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........