Фраза тренера «Авангарда» о девочках вызвала недовольство журналистки

Спортивная журналистка Дарья Миронова резко высказалась о главном тренере омского «Авангарда» Михаиле Кравеце, заявившем, что его команда «психологически не девочки».

«Авангард» в первом матче финала Востока уступил в овертайме казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3, отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2.

«Помогло не чудо, а мастерство команды. Психологически мы не девочки. Будем анализировать и готовиться к следующей игре. Серия не заканчивается», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Чертов сексист! Подарите ему книжки уже, пусть что-нибудь умное почитает! С утра до ночи все у него про девочек», — отреагировала Миронова в соцсетях.

Миронова работала на телеканалах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ». В 2022 году уехала на стажировку в Северную Америку.