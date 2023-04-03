Обозначен срок появления дивизии подлодок с торпедами «Посейдон»

Дивизию подводных лодок с ядерными суперторпедами «Посейдон» планируют сформировать на Тихоокеанском флоте к началу 2025 года.

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — цитирует ТАСС источник, близкий к Минобороны.

Носителями суперторпед «Посейдон» станут атомные подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск», а также другие субмарины. Первый боекомплект изготовили в начале этого года.

«Белгород» сейчас находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте. АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 достраивается на заводе «Севмаш».

«Посейдон» задуман как автономный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой и несущий ядерный заряд. Его цель — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения и др. поражающих факторов. О появлении у России «Посейдона» в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин.