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Обозначен срок появления дивизии подлодок с торпедами «Посейдон»

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотный подводный аппарат с ядерным зарядом «Посейдон»
Фото: © Минобороны РФ

Дивизию подводных лодок с ядерными суперторпедами «Посейдон» планируют сформировать на Тихоокеанском флоте к началу 2025 года.

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — цитирует ТАСС источник, близкий к Минобороны.

Носителями суперторпед «Посейдон» станут атомные подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск», а также другие субмарины. Первый боекомплект изготовили в начале этого года.

«Белгород» сейчас находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте. АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 достраивается на заводе «Севмаш».

«Посейдон» задуман как автономный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой и несущий ядерный заряд. Его цель — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения и др. поражающих факторов. О появлении у России «Посейдона» в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин.

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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........