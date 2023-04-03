Мощное землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Камчатского края в понедельник. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского: в домах раскачивалась мебель, в магазинах с полок упали товары, а ехавшие автомобили заносило.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло 3 апреля в 15.06 по местному времени (6.06 мск) на глубине 100 километров. Магнитуда подземного толчка составила 6,9, сообщило местное МЧС.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. На территориях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 5-6 баллов.

Толчки произошли «очень близко», но поверхностно, поэтому жители его «так хорошо почувствовали», сообщил директор Камчатского филиала КГС РАН Данила Чебров.

Жители региона поделились в соцсетях видео, что в магазинах с полок упали товары, в нескольких зданиях появились трещины.