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Появилась подозреваемая в деле об убийстве Татарского

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия взрыва в кафе, где был убит военкор Владлен Татарский
Фото: © СК РФ

Неизвестную девушку подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского — она подарила ему статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство.

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, где проходила встреча с военкором и блогером Владленом Татарским. Он погиб, 30 человек пострадали.

По предварительной версии из одна девушек, присутствовавших на встрече, подарила Татарскому его бюст, в котором была спрятана взрывчатка. Очевидцы рассказывали, что военкор знал девушку, она передавала ему открытки, а сам предмет предварительно осмотрели.

По данным «Интерфакса», речь идет о 26-летней Дарье Треповой. В ее квартире прошел обыск. Источник агентства сообщил, что она задержана. Официального подтверждения информации не было. Имя девушки фигурирует в списке задержанных на антивоенной акции 24 февраля 2022 года, отмечает «Фонтанка».

«То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола», — рассказали источники РБК.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский военкор, блогер-пропагандист. Родился в Макеевке Донецкой области. После окончания школы работал на шахте, организовал бизнес по продаже мебели. В 2011 году был осужден на 12 лет за ограбление банка, в 2014 сбежал из тюрьмы и примкнул к ополченцам ДНР.

В 2019 году переехал в Москву, написал несколько книг. После начала военной спецоперации вернулся в Донбасс. Вел телеграм-канал, на который подписаны более 500 тысяч человек. Прославился видео с церемонии подписания о включении в состав России новых территорий, где заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим».

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ЧП #Криминал #Громкое дело
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........