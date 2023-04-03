Кремль определил ориентиры по явке и процентам на выборах президента

Ориентиры для президентских выборов 2024 года обозначены как явка 70% при 75% голосов за основного кандидата, такие цифры прозвучали на семинаре для вице-губернаторов.

Администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике в конце марта. На нем прозвучало, что на грядущих президентских выборах явка должна быть 70%, а поддержка основного кандидата — 75%, сообщили РБК участники мероприятия.

Перед президентской кампанией 2018 года вице-губернаторам по внутренней политике называли ориентиры 70/70 — то есть одинаковые явка и результат. По итогам кампании явка составила 67,5%, результат Путина — 76,7%.

Выборы президента-2024 планируются в срок, в их легитимности не должно быть сомнений, действовать нужно только с помощью убеждения, отметили участники семинара.

«Важная триада «было, есть, будет»: необходимо, чтобы граждане понимали, что их ждет, несмотря на сложные времена», — говорит один из собеседников РБК.