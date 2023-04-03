Акробат сорвался с турника в Новосибирском цирке. ВИДЕО

Акробат Иван Закревский из циркового шоу «Бурлеск» сорвался с турника во время выступления в Новосибирском государственном цирке, момент падения попал на видео.

«Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артиста в Новосибирский НИИТО, где его осмотрели, сделали МРТ и оказали высококвалифицированную помощь», — сообщается на странице продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» во «ВКонтакте».

Артист был в сознании, паралича конечностей не было.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). За это нарушение закона предусматривается наказание в виде штрафа до 400 тысяч рублей.