Флаг России водрузили на администрации Артемовска. ВИДЕО

Бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг на городской администрации Артемовска (Бахмута), сообщил глава «Вагнера» Евгений Пригожин.

«2 апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», цитирует в телеграм-канале пресс-служба слова Пригожина.

Он отметил, что командиры подразделений российских сил, которые брали администрацию города и весь центральный квартал, «понесут и поставят знамена». «В западных кварталах остался противник», — добавил Пригожин.

Зачем России и Украине Артемовск?

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В них непосредственно участвуют только подразделения «Вагнера». Российская армия обеспечивает им огневую поддержку и прикрывает с флангов.