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Флаг России водрузили на администрации Артемовска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг на городской администрации Артемовска (Бахмута), сообщил глава «Вагнера» Евгений Пригожин.

«2 апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», цитирует в телеграм-канале пресс-служба слова Пригожина.

Он отметил, что командиры подразделений российских сил, которые брали администрацию города и весь центральный квартал, «понесут и поставят знамена». «В западных кварталах остался противник», — добавил Пригожин.

Зачем России и Украине Артемовск?

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В них непосредственно участвуют только подразделения «Вагнера». Российская армия обеспечивает им огневую поддержку и прикрывает с флангов.

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