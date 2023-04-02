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Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Жюри шоу «Маска» выбирали между Скунсом и Горностаем, мнения судей разошлись и принимать ответственное решение пришлось Валерии.

В номинацию в восьмом выпуске «Маски» попали Скунс, Горностай и Гусеница. Первый и второй номинанты очень удивили членов жюри: когда зрители проголосовали против них, судьи возмущенно качали головой.

В финальном голосовании зрители решили оставить в проекте Гусеницу. Жюри в составе Валерии, Филиппа Киркорова, Тимура Родригеса, Регины Тодоренко и Алексея Воробьева пришлось выбирать как раз между Скунсом и Горностаем.

Тодоренко и Родригес хотели, чтобы маску снял Горностай, Воробьев и Киркоров проголосовали против Скунса. Решать пришлось Валерии.

Разоблачение седьмого выпуска «Маски»

«В шестом выпуске я почувствовала, что там моя дочь. Но сегодня я хочу восхититься выступлением Скунса отдельно. Я бы очень хотела видеть под этой маской Шену. Сейчас я с гордостью и бесконечной любовью хочу открыть именно эту маску», — сказала Валерия, уверенная, что под маской Скунса ее дочь.

Среди других версий, кто скрывается под маской Скунса , — Мия Бойка (Тодоренко), Алиса Мон или Елка (Родригес), Ольга Серябкина (Киркоров). Воробьев согласился с Валерией, что там Шена Шульгина.

Когда Скунс снял маску, большинство судей были крайне удивлены — это была действительно Шена Шульгина. Валерия с облегчением выдохнула, отметив, что рада была узнать дочь.

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Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))