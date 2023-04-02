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Писатель Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе

Источник:
ТАСС
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писатель Владлен Татарский
писатель Владлен Татарский
Фото: © vk.com/vladlentatarskiy

Писатель и военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной. Еще 15 человек пострадали.

По предварительным данным, в заведении сработало взрывное устройство. «Фонтанка» утверждает, что кафе принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, там регулярно собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — блогер, писатель, донецкий ополченец, воевавший в батальоне «Восток». Автор книг «Бег», «Война» и «Медитация». Его авторские репортажи с Донбасса набирали тысячи просмотров.

Вирусным стало видео с Татарским, присутствовавшим на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. На этом ролике военкор выходит из зала со словами: «Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим».

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