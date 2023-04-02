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Steam вернет деньги за ремейк The Last of Us

Источник:
Sibnet.ru
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Игровая площадка Steam начала возвращать геймерам деньги, потраченные на ремейк The Last of Us, без ограничений по игровому времени.

Стандартный лимит для рефанда в Steam составляет всего два часа, однако игроки стали сообщать об успешном возврате денег после значительно большего времени, проведенного в игре, следует из сообщений на форуме Reddit.

Пользователи отмечают, что лимит в два часа недостаточен из-за длительного процесса компиляции шейдеров, с которым сталкиваются игроки после запуска The Last of Us Part I.

Релиз ПК-версии ремейка The Last of Us обернулся катастрофой для разработчиков — игра получила крайне негативные отзывы от игроков и профессиональных критиков из-за плохой оптимизации и огромного количества багов.

Действия Valve в случае массового недовольства пользователей игрой зачастую нарушают собственные правила — например, длительный возврат денег действовал после релиза Cyberpunk 2077.

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