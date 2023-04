Steam вернет деньги за ремейк The Last of Us

Игровая площадка Steam начала возвращать геймерам деньги, потраченные на ремейк The Last of Us, без ограничений по игровому времени.

Стандартный лимит для рефанда в Steam составляет всего два часа, однако игроки стали сообщать об успешном возврате денег после значительно большего времени, проведенного в игре, следует из сообщений на форуме Reddit.

Пользователи отмечают, что лимит в два часа недостаточен из-за длительного процесса компиляции шейдеров, с которым сталкиваются игроки после запуска The Last of Us Part I.

Релиз ПК-версии ремейка The Last of Us обернулся катастрофой для разработчиков — игра получила крайне негативные отзывы от игроков и профессиональных критиков из-за плохой оптимизации и огромного количества багов.

Действия Valve в случае массового недовольства пользователей игрой зачастую нарушают собственные правила — например, длительный возврат денег действовал после релиза Cyberpunk 2077.