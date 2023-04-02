Актер и борец сразились в испытании на вылет в шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, результат удивил всех участников.

После того, как дважды на испытание на вылет ходили девушки, в этот раз звезды решили, что надо голосовать за мужчин, чтобы они не засиживались.

После многочисленных интриг и обсуждений, на голосовании решили выгнать актера Игоря Ознобихина и борца вольного стиля Торнике Квитатиани. Участники сразу поставили на спортсмена, они были уверены, что он выиграет испытание на вылет.

Ознобихину и Квитатиани надо было составить змейку из больших домино, чтобы они, падая нажали на шарик, а он разбил стекло. Это была непростая задача. Игроки сильно торопились.

В итоге правильно поставить домино и запустить его до конца смог Ознобихин. Борец так торопился, что забыл две детали. В итоге актер вернулся в команду, чем удивил всех участников. А Квитатиани ушел из шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.