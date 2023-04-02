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Бедным россиянам предложат выгодный вклад

Источник:
РИА Новости
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Сбербанк
Фото: © Sibnet.ru

Законопроект о вкладах для малоимущих россиян внесут в Госдуму этой весной, ставка по таким депозитам будет повышенной, сообщил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ставка по таким вкладам будет не ниже ключевой ставки Банка России, отметил Аксаков. При этом воспользоваться выгодной ставкой смогут только россияне, попавшие в специальный реестр малоимущих.

Вести список будут совместно Минтруда, Центробанк, Минфин и Минцифры, в ней планируется учитывать уровень дохода по регионам. При этом власти намерены определять не только доходы человека, но и его расходы.

Впервые тема создания специальных вкладов для малоимущих россиян была затронута в ноябре 2021 года. Согласно предложению Центробанка, малоимущий сможет иметь только один такой вклад, его сумма будет ограничена.

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Экономика #Деньги
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