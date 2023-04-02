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ChatGPT после просьбы пользователя активировал Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователь под ником Enderman обманом заставил ChatGPT сгенерировать пригодный для использования ключ активации Windows 95.

Изначально он попросил напрямую ChatGPT сгенерировать ключ активации Windows 95 и получил ожидаемый отказ. Чат-бот сообщил, что он не может генерировать ключи для Windows.

Однако Enderman изменил структуру запроса, составив точные требования к последовательности цифр. Дело в том, что формат ключа Windows 95 довольно прост и хорошо известен.

После этого ChatGPT выдал 30 вариантов сгенерированных ключей, один из которых активировал Windows 95. Когда пользователь поблагодарил бота за генерацию бесплатного ключа для Windows 95, он заявил, что не предоставлял никаких ключей.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))