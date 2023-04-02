Пользователь под ником Enderman обманом заставил ChatGPT сгенерировать пригодный для использования ключ активации Windows 95.

Изначально он попросил напрямую ChatGPT сгенерировать ключ активации Windows 95 и получил ожидаемый отказ. Чат-бот сообщил, что он не может генерировать ключи для Windows.

Однако Enderman изменил структуру запроса, составив точные требования к последовательности цифр. Дело в том, что формат ключа Windows 95 довольно прост и хорошо известен.

После этого ChatGPT выдал 30 вариантов сгенерированных ключей, один из которых активировал Windows 95. Когда пользователь поблагодарил бота за генерацию бесплатного ключа для Windows 95, он заявил, что не предоставлял никаких ключей.