Украина предложила переименовать Севастополь в «объект №6»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6».

«Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар», — написал Данилов в своем личном телеграм-канале.

По его словам, «временное» переименование Севастополя после «освобождения» позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.

Данилов также поддержал снос памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака». По его словам, аппарат СНБО уже разрабатывает «детализированную программу действий»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ответ на инициативу Данилова заявил, что к подобному нельзя относиться серьезно. «Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — отметил Развожаев.