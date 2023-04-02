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Украина предложила переименовать Севастополь в «объект №6»

Источник:
Sibnet.ru
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Крым
Фото: © пресс-служба президента РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6».

«Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар», — написал Данилов в своем личном телеграм-канале.

По его словам, «временное» переименование Севастополя после «освобождения» позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.

Данилов также поддержал снос памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака». По его словам, аппарат СНБО уже разрабатывает «детализированную программу действий»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ответ на инициативу Данилова заявил, что к подобному нельзя относиться серьезно. «Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — отметил Развожаев.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))