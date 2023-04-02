Дональд Трамп-младший назвал президента Украины Владимира Зеленского «самым высокооплачиваемым актером в мире».

Сын бывшего главы Белого дома в своем аккаунте в Twitter прокомментировал новость, в которой утверждалось, что Том Круз в 2022 году стал самым высокооплачиваемым актером, заработав 100 миллионов долларов.

«На самом деле Зеленский был самым высокооплачиваемым актером. Он получил 18 миллиардов долларов», — написал Трамп, намекая на выделение этих средств Белым домом Украине.

В декабре прошлого года Дональд Трамп-младший высмеял президента Украины после того, как Зеленский потребовал от США дополнительной помощи, хотя Конгресс ранее уже выделил Киеву 45 миллиардов долларов.