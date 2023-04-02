Названо условие отказа Запада от Украины

Украина потеряет поддержку Запада, если не добьется успехов на поле боя с предоставленным ей оружием, предупредили западные эксперты.

«Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники могут не захотеть отправлять ему дополнительное дорогостоящее оборудование», — пишет Associated Press.

По оценке аналитиков, решающий период конфликта наступит в ближайшие месяцы. При этом американские эксперты полагают, что для получения преимущества Украине потребуется провести не одно контрнаступление, а целую серию.

В случае поражения Киева последствия будут глобальными, отмечает издание. В частности, исчезнет понятие европейской безопасности, как ее понимает Запад.