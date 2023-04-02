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Atomic Heart получит шестичасовое дополнение

Источник:
Sibnet.ru
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Прохождение будущего дополнения Atomic Heart потребует как минимум шесть часов, сообщили разработчики оригинальной игры из студии Mundfish.

Всего Mundfish собирается выпустить четыре DLC для Atomic Heart. При этом никаких подробностей грядущих дополнений нет — ожидается, что первое выйдет до конца текущего года.

Ранее пользователи получили доступ к части предполагаемых локаций из дополнений. Среди них есть гостиница «Лесная», которая была вырезана из оригинальной игры.

Atomic Heart вышла 21 февраля на консолях и ПК и получила положительные отзывы игроков и критиков. Официальные цифры продаж игры пока не раскрываются.

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