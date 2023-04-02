Утечка соляной кислоты произошла в Новосибирске

Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Специалисты обнаружили утечку при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги.

Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, отмечается в сообщении. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины инцидента.

Соляная кислота входит в категорию опасных грузов — она способна разъедать ткани человеческого тела, вызывая сильные химические ожоги. Кроме этого, для человека ядовиты пары этой кислоты.