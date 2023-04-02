НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Утечка соляной кислоты произошла в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
427 3
Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Специалисты обнаружили утечку при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги.

Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, отмечается в сообщении. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины инцидента.

Соляная кислота входит в категорию опасных грузов — она способна разъедать ткани человеческого тела, вызывая сильные химические ожоги. Кроме этого, для человека ядовиты пары этой кислоты.

Еще по теме
Актер театра в Бурятии нанес себе раны перед зрителями
Оползень сошел на Чуйский тракт на Алтае и создал пробки
Суслик покусал мальчика в Красноярске
Пилот посадил частный самолет на лед Байкала ради обеда
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский создаст новое государство
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
Китай подготовится к масштабной войне
Игра The Last of Us вышла на ПК
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))

Asd10

А что тебе не стремно? По моему стремней чем орать на весь сибнет о чужом флуде, не замечая своего в...