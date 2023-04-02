НАВЕРХ

Впервые в НХЛ сыграли 60 россиян за сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная США по хоккею
Фото: © USA Hockey

Российский форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин стал 60-м российским игроком, вышедшим на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне.

В предыдущий раз больше российских хоккеистов выступали в лиге в далеком сезоне 2003/04 — тогда их было 64. Рекордным по этому показателю является сезон-2000/01, когда сыграли 72 россиянина.

21-летний Гущин в дебютном матче забросил шайбу и помог своей команде победить «Аризона Койотис» со счетом 7:2.

До этого Гущин весь сезон играл за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» в AHL. На счету россиянина 16 заброшенных шайб и 20 голевых передач за 61 проведенный матч.

Гущин был выбран «Сан-Хосе» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 76-м номером, нападающий является воспитанником московского «Динамо».

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

MuCbE

О каком победном шествии речь идет? Вообще, приезд Си в Москву это очень мощный политический ход. США...

nicollaich

Пусть держатся подальше от наших границ.

Asd10

Да с тебя то какой энтузиазм. Одно брюзжание...)))