Названы последствия утечки соляной кислоты в Новосибирске

Обнаруженная в воскресенье на станции Инская в Новосибирске утечка соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров не привела к серьезным последствиям.

«Пострадавших нет. Угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. В настоящее время движение на станции Инская осуществляется в штатном режиме.

По факту утечки соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров Восточное межрегиональное СУ СКР на транспорте проводит доследственную проверку.