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Названы последствия утечки соляной кислоты в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Обнаруженная в воскресенье на станции Инская в Новосибирске утечка соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров не привела к серьезным последствиям.

«Пострадавших нет. Угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. В настоящее время движение на станции Инская осуществляется в штатном режиме.

По факту утечки соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров Восточное межрегиональное СУ СКР на транспорте проводит доследственную проверку.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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