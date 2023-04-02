Названы последствия утечки соляной кислоты в Новосибирске

Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»
Обнаруженная в воскресенье на станции Инская в Новосибирске утечка соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров не привела к серьезным последствиям.
«Пострадавших нет. Угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. В настоящее время движение на станции Инская осуществляется в штатном режиме.
По факту утечки соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров Восточное межрегиональное СУ СКР на транспорте проводит доследственную проверку.