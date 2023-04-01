Электромобили в ближайшее время не станут массовым явлением в России из-за высокой цены и отсутствия инфраструктуры, заявили автомобильные эксперты.

Факторы, сдерживающие развитие электромобилей в России», — цена, которая на 50-70% больше, чем у авто с ДВС, и отсутствие доступа к дешевому электричеству, отметили автоэксперты Ян Хайцеэр и Петр Шкуматов на круглом столе, организованном «Ридусом».

«Большинство россиян живут в человейниках, где парковок не хватает. А подвести к каждому парковочному месту зарядку хотя бы в три фазы — это колоссальные инвестиции, которые Россия сегодня не потянет», — цитирует издание Шкуматова.

Но российский парк электромобилей будет увеличиваться, так как подчиняется мировым тенденциям. «Будем развиваться как колобок — куда будет наклон, туда и покатимся», — считает Хайцеэр.

По данным агентства «Автостат», в феврале 2023 года продали 550 электромобилей — в два раза больше, чем в тот же месяц 2022-го, а с начала года — свыше 900 штук (повышение в 1,5 раза в годовом выражении).