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Первый канал неправильно перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый канал перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy» («Если бы я была парнем»), которую исполнила Наталья Подольская на шоу «Голос», как «Если у меня будет мальчик», на это обратила внимание журналистка Ксения Собчак.

Собчак выложила в телеграм-канале «Кровавая барыня» несколько скриншотов, как переводили название песни Бейонсе в разных выпусках «Голоса», в том числе в программе «Голос. Дети». Если раньше это всегда было «Если бы я была парнем», то Подольской дали титр «Если у меня будет мальчик».

Бейонсе представила песню «If I Were a Boy» в 2008 году. В ней она поет, что, если бы была парнем, то «надела бы, что захотела, пошла выпить пива с друзьями, гонялась бы за девчонками, и никто бы ничего не сказал».

Подольская выступила на слепых прослушиваниях «Голоса». К ней повернулись все наставники: Полина Гагарина, Баста, Артем Беляев и Владимир Пресняков-младший. Артистка не пошла ни к кому в команду, она пела просто ради эмоций.

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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.