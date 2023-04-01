Первый канал неправильно перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy»

Первый канал перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy» («Если бы я была парнем»), которую исполнила Наталья Подольская на шоу «Голос», как «Если у меня будет мальчик», на это обратила внимание журналистка Ксения Собчак.

Собчак выложила в телеграм-канале «Кровавая барыня» несколько скриншотов, как переводили название песни Бейонсе в разных выпусках «Голоса», в том числе в программе «Голос. Дети». Если раньше это всегда было «Если бы я была парнем», то Подольской дали титр «Если у меня будет мальчик».

Бейонсе представила песню «If I Were a Boy» в 2008 году. В ней она поет, что, если бы была парнем, то «надела бы, что захотела, пошла выпить пива с друзьями, гонялась бы за девчонками, и никто бы ничего не сказал».

Подольская выступила на слепых прослушиваниях «Голоса». К ней повернулись все наставники: Полина Гагарина, Баста, Артем Беляев и Владимир Пресняков-младший. Артистка не пошла ни к кому в команду, она пела просто ради эмоций.