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Уголь из Кузбасса впервые отправят в Китай по Енисею и Севморпути

Источник:
Sibnet.ru
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Партию угля из Кузбасса отправят по Енисею и Северному морскому пути в навигацию 2023 года, сообщил первый заместитель руководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров.

«Планируется в навигацию 2023 года организовать экспериментальный рейс — первые 30 тысяч тонн угля из Кузбасса с перевалкой частично в Красноярске и Лесосибирске. Доставить (груз) в Енисейский залив в район Усть-Порта, перегрузить на судна и направить, скорее всего, в Китай», — сказал Федоров на пресс-конференции в ТАСС.

В феврале 2023 года Минтранс России предложил использовать инфраструктуру портов Красноярск и Лесосибирск для пилотных отправок угля по внутренним рекам. Этот вариант был разработан для решения логистических проблем Восточного полигона, а также как возможность увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

В Кемеровской области добывается больше половины всего российского угля и работает свыше 150 шахт, разрезов и обогатительных фабрик. На экспорте угля на восток сказываются инфраструктурные ограничения железных дорог.

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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.