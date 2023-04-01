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Дзюба забил гол пяткой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оформил дубль в ворота «Пари НН», один из голов он забил пяткой.

Дзюба открыл счет на 15-й минуте матча, он отправил мяч в ворота соперника пяткой. Второй гол он забил на 31-й минуте. В итоге «Локомотив» победил со счетом 4:0.

В телеграм-канале Дзюба выложил видео, которое подписал: «Всех с победой! Идем дальше», добавив эмодзи льва.


За «Локомотив» Дзюба провел четыре матча, отметившись шестью забитыми мячами. Сейчас клуб занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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