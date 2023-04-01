Дзюба забил гол пяткой. ВИДЕО

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оформил дубль в ворота «Пари НН», один из голов он забил пяткой.

Дзюба открыл счет на 15-й минуте матча, он отправил мяч в ворота соперника пяткой. Второй гол он забил на 31-й минуте. В итоге «Локомотив» победил со счетом 4:0.

В телеграм-канале Дзюба выложил видео, которое подписал: «Всех с победой! Идем дальше», добавив эмодзи льва.

За «Локомотив» Дзюба провел четыре матча, отметившись шестью забитыми мячами. Сейчас клуб занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.