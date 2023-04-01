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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудач на фронте и внутриполитического конфликта сбежит из страны, заявил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

Военный в своих соцсетях выразил уверенность, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Рано или поздно Киев прекратит сопротивление.

По его мнению, Зеленскому придется спасаться от украинцев, которые возненавидят своего президента. Глава государства сбежит в Израиль, спрогнозировал Гейдж.

Украинский лидер может скрыться в Соединенных Штатах, заявил ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что у окружения президента есть банковские счета и недвижимость в западных странах.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.