Президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудач на фронте и внутриполитического конфликта сбежит из страны, заявил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

Военный в своих соцсетях выразил уверенность, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Рано или поздно Киев прекратит сопротивление.

По его мнению, Зеленскому придется спасаться от украинцев, которые возненавидят своего президента. Глава государства сбежит в Израиль, спрогнозировал Гейдж.

Украинский лидер может скрыться в Соединенных Штатах, заявил ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что у окружения президента есть банковские счета и недвижимость в западных странах.