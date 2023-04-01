ГИБДД предупредила о штрафе за грязный номер

Вождение с нечитаемым госномером — административное правонарушение, за которое оштрафуют на 500 рублей, напомнила ГИБДД Марий Эл.

«Направляясь в поездку, когда на улице грязь, лужи и слякоть, автовладельцы должны складывать в автомобиль дополнительную емкость с водой для того, чтобы в любом месте привести в порядок свое транспортное средство», — говорится в сообщении ведомства.

Инспекторы ДПС при несении службы всегда обращают внимание на чистоту номеров у автомобилей, отметила ГИБДД. Вычислять нарушителей с нечитаемыми знаками могут также и дорожные камеры.

Некоторые автомобилисты специально наносят искусственную грязь, чтобы обмануть комплексы фиксации нарушений. За это накажут строже — штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав сроком от одного до трех месяцев.