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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД предупредила о штрафе за грязный номер

Источник:
Sibnet.ru
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Вождение с нечитаемым госномером — административное правонарушение, за которое оштрафуют на 500 рублей, напомнила ГИБДД Марий Эл.

«Направляясь в поездку, когда на улице грязь, лужи и слякоть, автовладельцы должны складывать в автомобиль дополнительную емкость с водой для того, чтобы в любом месте привести в порядок свое транспортное средство», — говорится в сообщении ведомства.

Инспекторы ДПС при несении службы всегда обращают внимание на чистоту номеров у автомобилей, отметила ГИБДД. Вычислять нарушителей с нечитаемыми знаками могут также и дорожные камеры.

Некоторые автомобилисты специально наносят искусственную грязь, чтобы обмануть комплексы фиксации нарушений. За это накажут строже — штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав сроком от одного до трех месяцев.

Тема: Дорожные войны
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