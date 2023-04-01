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Одержимого донора спермы с 500 детей заставят остановиться

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина из Нидерландов, одержимый передачей спермы и уже ставший, предположительно, отцом 500 детей, будет остановлен по суду, сообщил банк спермы Donorkind Foundation.

«Сперминатор» — 41-летний музыкант, еще в 2017 году он был включен в черный список Голландской ассоциации гинекологов. Тогда выяснилось, что мужчина стал отцом не менее 102 детей в Нидерландах, хотя лимит был установлен в 25.

С тех пор активный донор продолжил деятельность за границей, например, в Дании и на Украине, предлагал услуги через сайты. По оценкам Donorkind, он стал отцом 550 детей.

На мужчину подали в суд банк спермы и одна из женщин, воспользовавшаяся биоматериалом. «Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня начинает тошнить», — сказала она изданию Dutch News..

Женщину и Donorkind беспокоит вопрос случайного инцеста и возможных генетических заболеваний, связанных с ним. Они подали в суд на «сперминатора» с требованием запретить ему сдавать материал, а также уничтожить его весь в клиниках, с которыми он сотрудничал.

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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.