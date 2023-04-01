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АвтоВАЗ пообещал выпустить 400 тыс. машин

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ выпустит в этом году 400 тысяч автомобилей, несмотря на проблемы с поставками комплектующих, говорится в пресс-релизе компании.

Ряд поставщиков уведомили завод о прекращении поставок деталей, чем нарушили имеющиеся договоренности. В силу этого производство полнокомплектных автомобилей станет невозможно уже со второй половины мая. Поэтому корпоративный отпуск перенесен с конца июля на конец мая.

«Три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тысяч автомобилей», — сообщил директор АвтоВАЗа Максим Соколов.

За время до конца отпуска планируется сформировать дополнительные запасы компонентов для обеспечения стабильной работы конвейеров в течение второго полугодия, когда АвтоВАЗ планирует ощутимо нарастить объемы выпуска продукции.

Также в компании отметили, что АвтоВАЗ ускорил подготовку к производству на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Предприятие начнет работу уже в мае-июне 2023 года.

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Топ комментариев

kygear

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Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.