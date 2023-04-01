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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов

Источник:
Sibnet.ru
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Количество выпускаемых для обеспечения российских войск высокоточных средств поражения выросло кратно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения боеприпасам в штабе объединенной группировки российских войск.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — приводит Минобороны заявление Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что «объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены» и «принимаются необходимые меры по их наращиванию».

По его словам, это позволяет выполнять задачи, поставленные в рамках военной операции на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.