Шойгу сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов

Количество выпускаемых для обеспечения российских войск высокоточных средств поражения выросло кратно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения боеприпасам в штабе объединенной группировки российских войск.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — приводит Минобороны заявление Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что «объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены» и «принимаются необходимые меры по их наращиванию».

По его словам, это позволяет выполнять задачи, поставленные в рамках военной операции на Украине.