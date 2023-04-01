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Генерал США выступил за подход «не толкнуть РФ и Китай в объятия»

Источник:
Sibnet.ru
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Вашингтон хочет придерживаться подхода, при котором Россию и Китай не будут стимулировать к созданию военного союза, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

«Мы хотим иметь такой геополитический подход, который не будет толкать Россию и Китай в объятия для формирования реального военного альянса... Есть некоторые признаки, что этот диалог продолжается (о военном альянсе). Но это отличается от того, что является реальным военным союзом»,— сказал Милли изданию Defense One.

По его словам, есть впечатление, что США находятся на рубеже войны с Китаем. «Может произойти инцидент, который спровоцирует неконтролируемую эскалацию. Так что это не невозможно. Но на данный момент я бы не отнес это в категорию "вероятно"»,— отметил генерал.

Обсуждение вопроса сближения России и Китая проходят после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он говорил с президентом Владимиром Путиным о расширении сотрудничества.

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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.