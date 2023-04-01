НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Певица Слава стала бабушкой в 42 года

Источник:
Sibnet.ru
364 2
певица Слава
Фото: © официальная группа певицы Славы «ВКонтакте»

Певица Слава стала бабушкой, ее старшая дочь родила сына, о новом статусе артистка сообщила в личном блоге.

«Я стала бабушкой! Принимаем поздравления. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что говорить… Пью коньяк, закусываю шоколадкой», — поделились с подписчиками Слава.

Певице 42 года. Первую дочь она родила в 19 лет, вторую — в 31 год. Ее старшая дочь Александра стала мамой в 24 года.

Самой молодой бабушкой считается румынка Рифки Станеску, она ей стала в 23 года. А самая молодая бабушка России — 29-летняя Наталья Князькова из города Бор Нижегородской области.

Еще по теме
Макс Покровский из группы «Ногу Свело» признан иноагентом
Асмус обозвали во время выступления в театре
Полина Гагарина запустила спортивный курс
Ивлеева назвала цену самой дорогой вещи в гардеробе
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский создаст новое государство
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
Китай подготовится к масштабной войне
Обсуждение (2)
Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.