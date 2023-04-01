Певица Слава стала бабушкой в 42 года

Певица Слава стала бабушкой, ее старшая дочь родила сына, о новом статусе артистка сообщила в личном блоге.

«Я стала бабушкой! Принимаем поздравления. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что говорить… Пью коньяк, закусываю шоколадкой», — поделились с подписчиками Слава.

Певице 42 года. Первую дочь она родила в 19 лет, вторую — в 31 год. Ее старшая дочь Александра стала мамой в 24 года.

Самой молодой бабушкой считается румынка Рифки Станеску, она ей стала в 23 года. А самая молодая бабушка России — 29-летняя Наталья Князькова из города Бор Нижегородской области.