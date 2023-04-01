Социальные пенсии дополнительно проиндексировали

Размер социальных пенсий россиян с 1 апреля увеличат на 3,3%. Это дополнительная индексация к провиденному в июне прошлого года повышению на 10%.

Сейчас размер социальной пенсии составляет от 6,1 тысячи до 17,2 тысячи рублей в месяц. Индексация, по данным Минтруда, коснется 4 миллионов человек.

Социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам, а также инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, а также несовершеннолетним россиянам до 18 лет и студентам-очникам до завершения обучения или до достижения возраста 23 лет, в случае потери одного или обоих родителей.

Также получателями социальных пенсий являются россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Мужчины должно быть от 70 лет, женщинам — от 65 лет.

Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. Однако в прошлом году и-за темпов инфляции решили провести повышение некоторых социальных выплат поэтапно.