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Социальные пенсии дополнительно проиндексировали

Источник:
Sibnet.ru
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Размер социальных пенсий россиян с 1 апреля увеличат на 3,3%. Это дополнительная индексация к провиденному в июне прошлого года повышению на 10%.

Сейчас размер социальной пенсии составляет от 6,1 тысячи до 17,2 тысячи рублей в месяц. Индексация, по данным Минтруда, коснется 4 миллионов человек.

Социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам, а также инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, а также несовершеннолетним россиянам до 18 лет и студентам-очникам до завершения обучения или до достижения возраста 23 лет, в случае потери одного или обоих родителей.

Также получателями социальных пенсий являются россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Мужчины должно быть от 70 лет, женщинам — от 65 лет.

Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. Однако в прошлом году и-за темпов инфляции решили провести повышение некоторых социальных выплат поэтапно.

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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь