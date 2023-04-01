Наталья Подольская выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»

Певица Наталья Подольская выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос» и развернула всех наставников, в числе которых ее муж Владимир Пресняков.

Подольская исполнила в «Голосе» песню Бейонсе «If I Were a Boy». Первой к певице повернулась Полина Гагарина, предварительно заблокировав Владимира Преснякова. Потом развернулся супруг Подольской, а следом — Баста и Антон Беляев.

Гагарина призналась, что не была уверена в том, что на сцене именно Подольская, а развернулась на «потрясающий вокал». Пресняков заявил, что сразу же узнал супругу по голосу.

Наталья Подольская выступала в «Голосе» не в качестве участницы, а просто ради эмоций. Певица призналась, что очень переживала. Она допускала вероятность, что к ней не повернутся судьи.

«Чувствовала, будто мне снова 18 лет, и я на кастинге "Фабрики звезд"», — сказала Подольская.