НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Наталья Подольская выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
538 0

Певица Наталья Подольская выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос» и развернула всех наставников, в числе которых ее муж Владимир Пресняков.

Подольская исполнила в «Голосе» песню Бейонсе «If I Were a Boy». Первой к певице повернулась Полина Гагарина, предварительно заблокировав Владимира Преснякова. Потом развернулся супруг Подольской, а следом — Баста и Антон Беляев.

Гагарина призналась, что не была уверена в том, что на сцене именно Подольская, а развернулась на «потрясающий вокал». Пресняков заявил, что сразу же узнал супругу по голосу.

Наталья Подольская выступала в «Голосе» не в качестве участницы, а просто ради эмоций. Певица призналась, что очень переживала. Она допускала вероятность, что к ней не повернутся судьи.

«Чувствовала, будто мне снова 18 лет, и я на кастинге "Фабрики звезд"», — сказала Подольская.

Еще по теме
Иноагент Могенштерн перепел «Я русский» Shaman'a
Концерты Меладзе по Сибири исчезли из афиш
Вайкуле объяснила эмоциями отторжение ко всему русскому
Какие города России самые богатые на знаменитостей
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский создаст новое государство
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
Китай подготовится к масштабной войне
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
74
Песков заявил о долгой «гибридной войне»
69
«А не пошли бы вы на фиг?»: условия МОК по России раскритиковали
67
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
40
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
38
Китай подготовится к масштабной войне