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Призывникам впервые придут электронные повестки

Источник:
ТАСС
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портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Оповещение российских граждан в ходе весенней призывной кампании будет впервые осуществляться в электронном виде, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — сказал военный.

Электронные повестки будут приходить через портал «Госуслуг» — в личный кабинет гражданина на ПК или в мобильное приложение. Примечательно, что на фоне заявления на «Госуслугах» стала недоступной функция удаления профиля.

Служба поддержки портала уточнила, что после изменений удалить аккаунт в веб-сервисе или мобильном приложении теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания.

При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения традиционных повесток.

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