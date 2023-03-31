Путин утвердил новую внешнюю политику России

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики. Глава государства сообщил об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, он будет дорожной картой для Министерства иностранных дел, а также других правительственных ведомств.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе Концепция внешней политики Российской Федерации», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что новая концепция внешней политики послужит основой для дальнейшей работы в международных делах. Он также призвал укреплять суверенитет России, повышать ее роль в решении мировых проблем.

Предыдущая редакция концепции была принята в ноябре 2016 года. Работа над ее обновлением велась несколько лет. В январе 2022 года подготовленный документ был отправлен Путиным на доработку.