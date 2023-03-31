Бросившего в футболиста «Зенита» банан оштрафовали

Футбольный болельщик, бросивший банан в сторону темнокожего игрока «Зенита» Вендела банан, оштрафован на 5 тысяч рублей, сообщило УМВД России по Ульяновской области.
Инцидент произошел 25 февраля во время матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и питерским «Зенитом. Во время замены бразильца Вендела на поле прилетел банан.
Нарушителя-расиста задержали через две недели. Им оказался 19-летний болельщик. Он объяснял, что фанаты «Зенита» бросали на поле снежки, и на эмоциях тоже бросил посторонний предмет. «Им оказался банан. Сожалею. Я в тот момент поступил неправильно, на эмоциях», — сказал тогда молодой человек.
Суд в Ульяновске признал, что молодой человек нарушил правила поведения болельщиков, оштрафовал на 5 тысяч рублей и запретил год посещать спортивные мероприятия.
Контрольнодисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей после этого инцидента.
pepelmetal"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают
pepelmetalА отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"
Asd10Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь
Asd10А и правильно ты говоришь. Нету снимков, нету натовцев. Их просто ваще мамы не рожали. Все, что ты не...