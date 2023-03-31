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Бросившего в футболиста «Зенита» банан оштрафовали

Источник:
Sibnet.ru
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Матч «Волга» - «Зенит» 25 февраля 2023
Фото: © ФК «Волга»

Футбольный болельщик, бросивший банан в сторону темнокожего игрока «Зенита» Вендела банан, оштрафован на 5 тысяч рублей, сообщило УМВД России по Ульяновской области.

Инцидент произошел 25 февраля во время матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и питерским «Зенитом. Во время замены бразильца Вендела на поле прилетел банан.

Нарушителя-расиста задержали через две недели. Им оказался 19-летний болельщик. Он объяснял, что фанаты «Зенита» бросали на поле снежки, и на эмоциях тоже бросил посторонний предмет. «Им оказался банан. Сожалею. Я в тот момент поступил неправильно, на эмоциях», — сказал тогда молодой человек.

Суд в Ульяновске признал, что молодой человек нарушил правила поведения болельщиков, оштрафовал на 5 тысяч рублей и запретил год посещать спортивные мероприятия.

Контрольнодисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей после этого инцидента.

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