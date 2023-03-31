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Глава Венгрии заявил о возможной отправке на Украину миротворцев

Источник:
Sibnet.ru
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Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Страны Евросоюза готовы к обсуждению отправки миротворцев на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кремль назвал это чрезвычайно опасным.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину), или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

Премьер-министр Венгрии считает, что считает реальной опасность новой мировой войны, по его словам, это «не литературное преувеличение».

«Это чрезвычайно опасное обсуждение. Потенциально это очень опасная тема», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальные лица ЕС — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг — неоднократно подчеркивали, что ЕС не намерен участвовать в конфликте на Украине напрямую.

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Политика #Мир #Армия #Военная политика
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