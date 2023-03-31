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Лукашенко призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву и Киев к переговорам, а также предложил остановить боевые действия без права перегруппировки.

«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут», — заявил Лукашенко во время ежегодного обращения к парламенту и народу.

По словам главы Белоруссии, на горизонте замаячила третья мировая война с «ядерными пожарами», необходимо начать переговоры без предварительных условий.

Лукашенко указал, что, если российский Военно-промышленный комплекс «развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно». «Эта русская телега по инерции, если покатится, то мало не покажется. Сейчас пока можно», — считает он.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

Asd10

Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь

Asd10

Не помню, штоб сибнет опубликовал опровержения.