Лукашенко призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву и Киев к переговорам, а также предложил остановить боевые действия без права перегруппировки.

«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут», — заявил Лукашенко во время ежегодного обращения к парламенту и народу.

По словам главы Белоруссии, на горизонте замаячила третья мировая война с «ядерными пожарами», необходимо начать переговоры без предварительных условий.

Лукашенко указал, что, если российский Военно-промышленный комплекс «развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно». «Эта русская телега по инерции, если покатится, то мало не покажется. Сейчас пока можно», — считает он.