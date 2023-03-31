Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам

Народ не воспринимает спорт без пива, такие фанаты похожи на собак, которым дают угощенье, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Депутаты Госдумы в начале марта предложили Российскому футбольному союзу выйти с инициативой по возвращению пива на стадионы. Союз поддержит идею, если за нее выступит правительство, сообщил президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации в четверг.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», — прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы Роднина «Матч ТВ».

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. Но в мае 2022 года в Москве в порядке эксперимента разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%.