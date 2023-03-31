Главу Marvel Entertainment уволили по сокращению

The Walt Disney Company уволила главу Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера в рамках кампании по сокращению.

Marvel Entertainment – это небольшое подразделение, специализирующееся на потребительских товарах и работающее отдельно от Marvel Studios. Как сообщает The New York Times, 80-летнему Перлмуттеру сообщили по телефону, что он уволен, а возглавляемое им отделение будет расформировано и станет частью других подразделений Disney.

В понедельник Disney начала сокращать 7000 рабочих мест. Это около 4% от общего числа сотрудников в мире. Компания планирует сократить расходы на 5,5 миллиардов долларов.

Издание считает, что увольнение Айзека Перлмуттера стало результатом внутренних конфликтов, якобы спровоцированных его «вспыльчивым характером».

Также Disney уволила старшего вице-президента и директора по соблюдению нормативных требований Алисию Шварц. Как сообщает Deadline, в ближайшее время будут уволены и другие топ-менеджеры.