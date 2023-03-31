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Главу Marvel Entertainment уволили по сокращению

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Coolcaesar / CC BY-SA 4.0

The Walt Disney Company уволила главу Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера в рамках кампании по сокращению.

Marvel Entertainment – это небольшое подразделение, специализирующееся на потребительских товарах и работающее отдельно от Marvel Studios. Как сообщает The New York Times, 80-летнему Перлмуттеру сообщили по телефону, что он уволен, а возглавляемое им отделение будет расформировано и станет частью других подразделений Disney.

В понедельник Disney начала сокращать 7000 рабочих мест. Это около 4% от общего числа сотрудников в мире. Компания планирует сократить расходы на 5,5 миллиардов долларов.

Издание считает, что увольнение Айзека Перлмуттера стало результатом внутренних конфликтов, якобы спровоцированных его «вспыльчивым характером».

Также Disney уволила старшего вице-президента и директора по соблюдению нормативных требований Алисию Шварц. Как сообщает Deadline, в ближайшее время будут уволены и другие топ-менеджеры. 

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Обсуждение (4)
Топ комментариев

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

Asd10

Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь

Asd10

Не помню, штоб сибнет опубликовал опровержения.