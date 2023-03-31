Снежных барсов в Горном Алтае стало больше

Число редчайших снежных барсов в Республике Алтай выросло до 50 особей, жители все чаще встречают этих хищников в дикой природе, сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

В прошлом году по итогам учетов редкой дикой кошки, охота на которую запрещена во всем мире, в регионе насчитали 43-44 хищника, из них 40 – на территории нацпарка.

«На самом деле группировка больше по крайней мере на 10 особей. За последние 10 лет динамика прослеживается колоссальная – в начале создания парка в 2014 году мы оценивали численность в три-пять особей», – рассказал агентству ТАСС замначальника отдела науки и туризма парка Денис Гуляев

Животных пересчитывают с помощью фотоловушек, на снимках которых виден отличительный пятнистый узор шкур. Но не всегда барсы попадают на камеру под нужным углом, поэтому часть особей не учитывается.

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В то же время точно известно, что за последние 10 лет удалось восстановить группировку барсов на участке у реки Аргут, которая была истреблена браконьерами в 1990-х годах. На начало 2023 года сотрудники парка насчитали там 20 особей.

Почему барсы нападают на скот?

Участились встречи барсов с человеком, потому что животных становятся больше, они расселяются. Участок каждого ирбиса занимает огромную площадь. Но не всегда такая встреча заканчивается конфликтом.

«Бывает, что зверь старый и уже не может догнать себе козерога и попытается добыть домашний скот, который иногда даже не охраняется чабанами. Также бывает, что самки на домашних баранах учат котят охотиться», – добавил Гуляев.

Например, в марте рядом с территорией нацпарка ирбисы съели двух овец и корову. Помогающие нацпарку благотворители намерены возместить убытки пастухам, чтобы уберечь барсов от мести. В регионе планируют создать специальное стадо, из которого чабанам будут возвращать жителям животных взамен съеденных.