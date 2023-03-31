НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Снежных барсов в Горном Алтае стало больше

Источник:
Sibnet.ru
220 2
Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Число редчайших снежных барсов в Республике Алтай выросло до 50 особей, жители все чаще встречают этих хищников в дикой природе, сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

В прошлом году по итогам учетов редкой дикой кошки, охота на которую запрещена во всем мире, в регионе насчитали 43-44 хищника, из них 40 – на территории нацпарка.

«На самом деле группировка больше по крайней мере на 10 особей. За последние 10 лет динамика прослеживается колоссальная – в начале создания парка в 2014 году мы оценивали численность в три-пять особей», – рассказал агентству ТАСС замначальника отдела науки и туризма парка Денис Гуляев

Животных пересчитывают с помощью фотоловушек, на снимках которых виден отличительный пятнистый узор шкур. Но не всегда барсы попадают на камеру под нужным углом, поэтому часть особей не учитывается.

#Звери
Призраки гор: какие они – самые загадочные кошки планеты?

В то же время точно известно, что за последние 10 лет удалось восстановить группировку барсов на участке у реки Аргут, которая была истреблена браконьерами в 1990-х годах. На начало 2023 года сотрудники парка насчитали там 20 особей.

Почему барсы нападают на скот?

Участились встречи барсов с человеком, потому что животных становятся больше, они расселяются. Участок каждого ирбиса занимает огромную площадь. Но не всегда такая встреча заканчивается конфликтом.

«Бывает, что зверь старый и уже не может догнать себе козерога и попытается добыть домашний скот, который иногда даже не охраняется чабанами. Также бывает, что самки на домашних баранах учат котят охотиться», – добавил Гуляев.

Например, в марте рядом с территорией нацпарка ирбисы съели двух овец и корову. Помогающие нацпарку благотворители намерены возместить убытки пастухам, чтобы уберечь барсов от мести. В регионе планируют создать специальное стадо, из которого чабанам будут возвращать жителям животных взамен съеденных.

Еще по теме
Умер самый старый кот в России
Умывающийся манул в новосибирском зоопарке попал на видео
Самые древние и умные: как появились породы собак
Суслики проснулись в Красноярске. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Песков рассказал о квартире Путина в Кремле
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
Обсуждение (2)
Картина дня
Лукашенко призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире
Путин отчитался о доходах за 2022 год
Льготного автокредита хватит только на 3 тысячи машин
Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

Asd10

Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь

Asd10

Не помню, штоб сибнет опубликовал опровержения.