Рэпер Татарин записал кавер на песню «Запахло весной»

Песню «Запахло весной» группы «Бутырка» переделал под рэп-формат Татарин, записав с блатными музыками новую версию композиции.

Песня «Запахло весной» вышла в 2002 году и стала одной из самых популярных песен «Бутырки». Клип на песню получил премию за лучшее видео в жанре «Русский шансон».

Новую версию песни «Запахло весной» исполнили музыканты «Бутырки» вместе с рэпером Татарином (Владиславом Ермачковым). В новой версии композиции подучила больше динамики.

Мнения слушателей по поводу кавера разошлись. Одни написали в соцсетях, что это лучший способ напомнить о забытых песнях, другие — оригинал невозможно превзойти.