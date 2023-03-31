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Рэпер Татарин записал кавер на песню «Запахло весной»

Источник:
Sibnet.ru
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Песню «Запахло весной» группы «Бутырка» переделал под рэп-формат Татарин, записав с блатными музыками новую версию композиции.

Песня «Запахло весной» вышла в 2002 году и стала одной из самых популярных песен «Бутырки». Клип на песню получил премию за лучшее видео в жанре «Русский шансон».

Новую версию песни «Запахло весной» исполнили музыканты «Бутырки» вместе с рэпером Татарином (Владиславом Ермачковым). В новой версии композиции подучила больше динамики.

Мнения слушателей по поводу кавера разошлись. Одни написали в соцсетях, что это лучший способ напомнить о забытых песнях, другие — оригинал невозможно превзойти.

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Культгид #Музыка
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