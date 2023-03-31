Льготного автокредита хватит только на 3 тысячи машин

Программа льготного автокредитования возобновлена, но средств хватит на только на 3-4 тысячи машин с двигателем внутреннего сгорания, они закончатся через две недели.

Минпромторг 30 марта сообщил о возобновлении традиционной программы поддержки автоотрасли — льготного кредитования. Но взять такой кредит теперь смогут отдельные категории граждан — медработники, работники сферы образования и участники СВО. В программе участвуют все модели УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ, «Урал» и электромобили марки Evolute, но они должны стоить менее 2 миллионов рублей.

У ведомства осталось 1,5 миллиарда рублей из ранее выделенных 5 миллиардов. Из них 900 миллионов пойдут на электрокары, а 600 миллионов — на авто с ДВС, приводят «Известия» информацию от участников рынка.

При сохранении ограничения по цене машины и остатка средств на программу можно говорить о дополнительных продажах 3,5–4 тысячи авто на всю страну, подсчитал автоэксперт Сергей Дианин.